Резкое похолодание до -7 градусов прогнозируют в ХМАО

Синоптики предупреждают о резком похолодании на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Температура воздуха опустится до -7 градусов.

Согласно прогнозам, ветер усилится до 25 м/с в ближайшие сутки. Температура в ночные часы составит -1…+4 градуса, местами до -7 градусов. В дневные часы ожидается +12…+17 градусов, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на Гидрометцентр ХМАО.

5 мая на северо-западе региона ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

6 мая сохранится пониженный температурный фон. Скорость ветра будет достигать 18 м/с.

В Самарской области 4 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Скорость ветра достигает 17 м/с. 5 мая в регионе температура опустится до +8 градусов, а 6 мая вероятны ночные заморозки.