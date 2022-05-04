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Новозыбкову присвоили звание «Город партизанской славы»

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В Брянской области увеличилось количество городов партизанской славы. Почетное звание получил Новозыбков.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, инициативу по присвоению городу звания поддержали депутаты областной думы. В пресс-службе регионального правительства пояснили, что, тем самым, оценены заслуги местных жителей в годы Великой Отечественной войны.

В самом начале войны в населенном пункте создали истребительный батальон в составе 250 человек. На его основе позже сформировали партизанский отряд.

Всего возле Новозыбкова вели партизанскую войну более 1 тыс. граждан. К 25 сентября 1943 года только партизанский отряд имени Спартака уничтожил 677 немецких солдат и офицеров, 10 эшелонов с войсками и вооружением.

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