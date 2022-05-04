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Украинские военные ударили по Ясиноватой 15 ракетами «Град»

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Украинские военные снова обстреляли Ясиноватую. На этот раз в сторону города в Донецкой Народной Республике (ДНР) полетело 15 снарядов из БМ-21 «Град». Об этом сообщает в понедельник, 4 мая, представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
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Боеголовки были выпущены около 12:00 (совпадает с мск) со стороны населенного пункта Авдеевка. В результате обстрела Ясиноватая была обесточена.

«Без энергоснабжения 25 трансформаторных подстанций, одна больница, три детских садика, 3553 бытовых абонента в Ясиноватой», — говорится на официальном сайте представительства.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

1 мая украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпущено три ракеты из БМ-21 «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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