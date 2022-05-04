Прямой эфир
Сюжет:

В Варшаве сняли с автобусов флаги Украины

В Варшаве сняли с общественного транспорта флаги Украины
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Варшаве сняли с общественного транспорта флаги Украины, где их размещали с начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса в знак поддержки Украины. Об этом проинформировала мэрия польской столицы в среду, 4 мая.

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не приводятся.

1 апреля стало известно, что украинские силовики вынудили посольство Словении снять флаг со здания диппредставительства в Киеве, поскольку он похож на российский. Однако после усиления охраны улицы, на которой расположено посольство, диппредставительство вновь подняло флаг страны.

2 марта флаг Украины сняли со здания посольства этой республики в Москве. Также украинский флаг сняли с поста на въезде в Волноваху, освобожденную группировкой войск ДНР от украинских националистов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022