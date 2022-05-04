В Варшаве сняли с автобусов флаги Украины

В Варшаве сняли с общественного транспорта флаги Украины, где их размещали с начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса в знак поддержки Украины. Об этом проинформировала мэрия польской столицы в среду, 4 мая.

«С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не приводятся.

1 апреля стало известно, что украинские силовики вынудили посольство Словении снять флаг со здания диппредставительства в Киеве, поскольку он похож на российский. Однако после усиления охраны улицы, на которой расположено посольство, диппредставительство вновь подняло флаг страны.

2 марта флаг Украины сняли со здания посольства этой республики в Москве. Также украинский флаг сняли с поста на въезде в Волноваху, освобожденную группировкой войск ДНР от украинских националистов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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