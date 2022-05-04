Первые выпуски молоди кеты в реки прошли в Приморье

В Приморском крае прошли первые выпуски молоди кеты в реки. Об этом сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства.

В конце апреля сотрудники Барабышевского лососевого рыбзавода и Рязановского экспериментально-производственного рыбзавода Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в реки Барабышевка, Рязановка и Пойма более 14,5 млн кеты. Работа проводится в рамках компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам, уточняет zr.media.

Как уточняет издание, оба завода расположены в Хасанском районе Приморья и работают уже более 25 лет. Основным объектом их разведения является осенняя кета.

По данным Приморского ТУ Росрыболовства, всего в регионе действуют шесть лососевых рыборазводных заводов. Суммарно они выпускают 85,53 млн штук молоди лососевых в год.