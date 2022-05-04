ЕК предложила ввести полный запрет на импорт нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций

Еврокомиссия (ЕК) в рамках шестого пакета санкций против России считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в Евросоюз (ЕС). Об этом в среду, 4 мая, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

«Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти», — заявила глава ЕК.

В то же время она заявила, что эмбарго на нефть из РФ нужно вводить «аккуратным образом» с целью дать время странам Евросоюза найти альтернативных поставщиков нефти и минимизировать влияние санкций на нефтяные рынки.

4 мая заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» тогда же сообщил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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