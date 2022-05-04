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«Желтый» уровень опасности объявили в Самарской области

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В Самарской области на 4 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Первый рабочий день праздничной недели ожидается очень теплым и очень ветреным.

Воздух днем прогреется до +21 градуса, а скорость ветра усилится до 17 м/с. Ветреная погода сохранится до вечера, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на Приволжское УГМС.

В четверг, 5 мая, в регион придет похолодание. Температура опустится до +8 градусов, в ночь на 6 мая ожидаются заморозки до -3 градусов.

Потепление в Самарской области прогнозируют лишь ко второй половине майских праздников, включая День Победы.

Накануне, 3 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании и заморозках в ближайшее время. Как отметил эксперт, температурный фон отстанет от нормы на 5 градусов.

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