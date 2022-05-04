Отопительный сезон завершится в Тюмени 5 мая

Поэтапное отключение отопления начнется в Тюмени 5 мая. За переходом теплоносителей на летний режим работы проследят сотрудники управляющих компаний.

По данным департамента городского хозяйства, среднесуточная температура воздуха уже несколько дней превышает 8 градусов. В связи с этим принято решение о завершении отопительного сезона, пишет портал «Наш город».

Опрессовки начнутся с 16 мая и продлятся до 28 августа. Отключать горячую воду в домах тюменцев будут в семь этапов. В числе первых без горячей воды останутся жители улиц Жигулевской, Промышленной, Мельникайте, Елизарова, Шеленкова, Хабаровской, Щорса, Газовиков, Вересковой, Западносибирской, Г.Эрвье, Кедровой, Одесской, Харьковской, Судостроителей, Камчатской, 50 лет Октября, а также Старого Тобольского тракта, Солнечного проезда и других.

26 апреля отопительный сезон досрочно завершился в Уфе.