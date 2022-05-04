Средняя цена нефти Urals в апреле выросла $70,52 за баррель

Средняя стоимость российской экспортной нефти марки Urals в апреле 2022 года выросла в 1,1 раза, до $70,52 за баррель, по сравнению с апрелем прошлого года, когда она стоила $62,50 за баррель. Эта информация следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина России в среду, 4 мая.

Средняя цена на Urals в январе–апреле этого года составила $84,68 за бочку, а за аналогичный период 2021 года нефть этой марки стоила $60,47 за бочку.

В феврале в Минфине сообщали, что в среднем Urals стоила в январе $85,64 за баррель. Это в 1,6 раза выше, чем в январе минувшего года — $54,41 за баррель.

С 1 апреля этого года Россия повысила экспортную пошлину на нефть Urals на $2,9 — до $61,2 за 1 т. До этого пошлина составляла $58,3 за 1 т. Нефть этой марки за месяц подорожала в среднем почти на 20%.

Средняя стоимость российской нефти за период с 15 февраля по 14 марта составила $95,6 за баррель, или $697,8 за 1 т, после $91,7 за баррель месяцем ранее.

В феврале Bloomberg со ссылкой на участников рынка отмечал, что причиной роста цены на Urals стало то, что нефтетрейдеры и покупатели российской нефти готовились к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций против России.