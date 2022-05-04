Сотрудники показали состояние нефтебазы в Макеевке после пожара

В Макеевке показали последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе. Как сообщает 4 мая корреспондент «Известий» с места событий в Донецкой Народной Республике (ДНР), осколками после удара выбиты окна на контрольно-пропускном пункте охраны объекта.

«Двери, окна, обшивка — все разбито. Нас волна взрывная прямо снесла туда внутрь», — рассказал один из сотрудников нефтебазы, показывая КПП.

По словам мужчины, на самом контрольно-пропускном пункте пострадавших нет. Травмы получили те, кто находился в этот момент в цеху — осколки попали работникам в локоть и в ногу.

После удара от осколков также образовались отверстия в бетонном заборе, выбиты стекла в стоящем у него автомобиле. На самой нефтебазе до сих пор продолжается тушение пожара, работают пожарные расчеты.

Ранее 4 мая сообщалось, что в результате атаки на нефтебазу в Макеевке в ДНР произошло возгорание четырех резервуаров. Известно, что при этом погиб один человек, еще двое получили ранение.

Тогда же корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал последствия обстрела Макеевки. Украинские боевики ударили по жилому кварталу города гаубицей калибром 122 мм.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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