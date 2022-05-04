Прямой эфир
Сюжет:

Сотрудники показали состояние нефтебазы в Макеевке после пожара

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Макеевке показали последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе. Как сообщает 4 мая корреспондент «Известий» с места событий в Донецкой Народной Республике (ДНР), осколками после удара выбиты окна на контрольно-пропускном пункте охраны объекта.

«Двери, окна, обшивка — все разбито. Нас волна взрывная прямо снесла туда внутрь», рассказал один из сотрудников нефтебазы, показывая КПП.

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

По словам мужчины, на самом контрольно-пропускном пункте пострадавших нет. Травмы получили те, кто находился в этот момент в цеху — осколки попали работникам в локоть и в ногу.

После удара от осколков также образовались отверстия в бетонном заборе, выбиты стекла в стоящем у него автомобиле. На самой нефтебазе до сих пор продолжается тушение пожара, работают пожарные расчеты.

Ранее 4 мая сообщалось, что в результате атаки на нефтебазу в Макеевке в ДНР произошло возгорание четырех резервуаров. Известно, что при этом погиб один человек, еще двое получили ранение.

Тогда же корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал последствия обстрела Макеевки. Украинские боевики ударили по жилому кварталу города гаубицей калибром 122 мм.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022