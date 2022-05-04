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Белгородский завод «Русские протеины» накажут на 229 млн рублей

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Белгородский завод «Русские протеины» может быть оштрафован на 229 млн рублей. Предприятие превысило нормативы сброса загрязняющих веществ в сточные воды. Нарушения зафиксировали сотрудники ГУП «Белоблводоканала» — по договору они принимают от предприятия воды, образованные в результате производственной деятельности.

ИА «Абирег» пишет, что за последние два года экс-директор предприятия Жилвинас Корзун написал более 15 писем в различные ведомства, в которых сообщал о нарушениях на заводе, влекущих загрязнение окружающей среды. Однако, по его словам, на обращения он получал формальные отписки.

Бывший руководитель «Русских протеинов» в своих обращениях утверждал, что подобные нарушения предприятие допускает уже третий год. Корзун не исключил, что Белоблводоканал зафиксировал превышение загрязняющих веществ благодаря принципиальной позиции нового руководителя ГУПа Александра Николаева.

Агентство напоминает, что в марте этого года неизвестный экоактивист, одетый в противогаз, устроил одиночную протестную акцию у стен предприятия, принеся к заводу плакат «Русские протеины травят Белгородчину».

Кроме того, завод не раз штрафовали прокуратура Белгородской области и Россельхознадзор.

Так, в декабре 2021 года гендиректора ЗАО «Русские протеины» Алексея Баранова оштрафовали на 39 тыс. рублей за неправильную перевозку предприятием 12 т биологических отходов.

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