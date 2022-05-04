Минобороны: ликвидировано 6 тяговых электроподстанций, через которые ВСУ поставляли оружие

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые на Украину поставляли иностранное вооружение. Об этом журналистам в среду, 4 мая, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что электроподстанции были уничтожены в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка высокоточным оружием большой дальности.

Кроме того, Конашенков рассказал о поражении 16 украинских пунктов управления и двух складов горюче-смазочных материалов артиллерийскими подразделениями.

Ранее в этот день представитель Минобороны РФ заявил, что в воздухе были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта великая Камышеваха на Украине. Также была уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка.

3 мая авиация Воздушно-космических сил России поразила 39 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Минобороны РФ, удары были нанесены по двум пунктам управления и 36 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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