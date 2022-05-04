МИД объявил о запрете въезда в Россию премьер-министра, главы МИД и Минобороны Японии

Премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИДа Ёсимасе Хаяси, а также еще 63 гражданам страны (Японии) Россия запрещает въезд бессрочно. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства от 4 мая.

В сообщении говорится о том, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы.

«В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны», — сказано в заявлении.

Отмечается, что принятые меры были введены также в качестве ответа на введение Японией персональных санкций против российских граждан в том числе. Запрет на въезд в Россию для всех попавших в черный список является бессрочным.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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