Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о контролировании Мариуполя российскими военными
Мир
Росгвардия ликвидировала склад с боеприпасами для РСЗО «Град» под Харьковом
Мир
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Мир
Нефтебаза загорелась после обстрела Макеевки в ДНР
Мир
Власти Шри-Ланки намерены признать платежную систему «Мир» в 2022 году
Мир
На Украине выступили против нахождения южных регионов в составе страны
Мир
Семь человек пострадали при обстреле маршрутки украинскими военными в Донецке
Мир
Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич
Мир
Россия запретила въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам
Мир
Подлодка ЧФ РФ нанесла удар «Калибрами» по целям на Украине
Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Политолог рассказал о роли Шушкевича в судьбе Беловежских соглашений

Политолог Жарихин: в треугольнике Беловежских соглашений Шушкевич был самой пассивной фигурой
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в среду, 4 мая, в беседе с «Известиями» рассказал о роли первого главы независимой Белоруссии, экс-председателя Верховного совета республики Станислава Шушкевича.

«В этом треугольнике Беловежских соглашений (Ельцин, Кравчук, Шушкевич. — Ред.) Шушкевич был самой пассивной фигурой. В то же время он сыграл определенную роль. <...> Его роль нельзя преувеличивать, потому что он был пассивной стороной. Вроде бы соглашался, но своей инициативы не проявлял», — отметил он.

По словам Жарихина, Шушкевич был «не совсем политиком, а скорее университетским профессором».

В ночь на 4 мая Шушкевич скончался на 88-м году жизни. До этого в СМИ сообщали, что в апреле текущего года Шушкевич попал в реанимацию с COVID-19.

Политик родился в 1934 году в Минске. Он окончил Белорусский государственный университет. В 1970 году стал доктором физико-математических наук, в 1972 году — профессором, в 1991 году — членом-корреспондентом Национальной академии наук Белоруссии.

Политическую карьеру он начал в 1989 году. Тогда Шушкевич был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР, где и одержал победу на выборах. В 1991 году как председатель Верховного совета Белоруссии он подписал Беловежские соглашения, констатировавшие распад СССР.

В 1994 году Шушкевич участвовал в президентских выборах, однако во второй тур не вышел. В 1995 году его снова избрали в Верховный совет Белоруссии. Он возглавлял белорусскую социал-демократическую партию «Грамада», с 2018 года был почетным председателем партии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022