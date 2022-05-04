Кровля жилого дома загорелась на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы в жилом комплексе «Маршал» в среду, 4 мая, произошел пожар. Очевидцы засняли видео с места события.

По предварительным данным, пожар охватил кровлю десятиэтажного здания. На месте в настоящий момент времени уже работают пожарные. Пострадавших при этом нет.

«Произошло возгорание на кровле дома 2, корпус 6, по улице Маршала Рыбалко. Есть угроза распространения огня», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

26 апреля на юге Москвы в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Площадь составила 15 кв. м. В ходе тушения пожара были спасены пять человек, двое из которых — дети. Никто не пострадал.