Контролируемые лавины дважды спустят за один день в Хибинах

В Хибинах Мурманской области 4 мая планируют спустить контролируемую лавину. Это произойдет дважды за один день: на 23-м км и на северном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

Работы по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах на 23-м км начнутся в полдень. В связи с этим вводятся временные ограничения движения транспорта на автодороге «23 км — микрорайон Кукисвумчорр».

В лавиноопасных зонах В и С на северном склоне «Большого Вудъявра» взрывные работы будут проводить в 19 часов, уточняет ИА «Би-порт».