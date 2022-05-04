Более 20 человек задержали на акциях протеста в Ереване

Более 20 человек задержаны в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в среду, 4 мая, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на полицию республики.

«По последним данным, в полицейские отделения доставлены 24 человека», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день протестующие перекрыли грузовыми машинами Киевский мост в Ереване. Отмечалось, что на место прибыли специальные подразделения полиции «Красные береты» — они пытаются открыть движение для машин.

Как передает информагентство News.am, 3 мая вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян попросил граждан продолжить акции протеста 4 мая с 12:00 до 14:00 (с 11:00 до 13:00 мск). Он призвал продолжать закрывать дороги и улицы.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Так, 3 мая сторонники оппозиции перекрыли автомагистраль Ереван–Севан. Также они предприняли попытку заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц — группа водителей на машинах выстроилась вдоль дороги, тем самым перекрывая путь.

2 мая сторонники оппозиции собрались на митинг на площади Франции в Ереване. Они призывали к отставке Пашиняна и говорили, что после этого в стране всё «автоматически нормализуется». Тогда сообщалось о 125 задержанных на акции протеста.

1 мая Сагателян на митинге заявил, что Оппозиционная партия Армении намерена начать круглосуточные акции протеста со 2 мая в Ереване, чтобы добиваться отставки премьер-министра страны.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне глав трех государств — России, Армении и Азербайджана. Как заявил 19 апреля «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении, которая состоялась в тот же день, является попыткой сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки.

До этого, 7 апреля, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.