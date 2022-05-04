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В ПСБ назвали условие успеха бизнеса в новых экономических реалиях

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Новые экономические условия, смена технологического уклада и санкционный режим требуют от российских предпринимателей повышенной гибкости, заявил руководитель дивизиона среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

«ПСБ регулярно оценивает деловую активность малого и среднего бизнеса в России. Мы видим, что на постоянной основе вкладывают средства в свое развитие не более 20% компаний, при этом очевидны большие возможности для активных предпринимателей», — сказал он, выступая на всероссийском форуме «Территория бизнеса — территория жизни».

По словам Басманова, среди участников форума есть те, кто имеет не только деловую хватку, но и применяет новые научные и экспериментальные подходы в бизнесе. «Выиграют те, кто может быстро адаптироваться в новых экономических условиях», — подчеркнул спикер.

По данным индекса RSBI, исследования, которое проводит ПСБ совместно с «Опорой России», в период пандемии российские предприниматели продемонстрировали высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям. В марте 2020 года во время вспышки коронавируса индекс RSBI снизился до рекордно низких значений, однако летом того же года экономическая активность МСБ восстановилась.

ПСБ занимает ведущие позиции в области поддержки предпринимательской деятельности. В кредитной организация надеются, что в ближайшей перспективе предприниматели реализуют огромный потенциал роста инвестиций и инноваций, что приведет к росту вклада МСБ в ВВП страны.

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