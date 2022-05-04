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Шойгу напомнил о законности атак ВС РФ на транспорт НАТО с оружием для ВСУ

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Транспорт НАТО с оружием и амуницией для ВСУ, прибывший на территорию Украины, будет ликвидирован. Об этом предупредил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 4 мая, в ходе селекторного совещания.

«США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — подчеркнул он.

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Как отметил министр, в процессе специальной операции РФ по защите Донбасса военнослужащие российской армии «проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения» региона.

«Российские вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим», — добавил Шойгу.

По состоянию на 28 апреля странами НАТО Украине было отправлено как минимум $8 млрд помощи, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

15 апреля Следственный комитет РФ отметил, что вооружения на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Позже в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Она отметила, что Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения, дестабилизируя обстановку в регионе.

31 марта Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится.

16 марта китайская газета Global Time заявила, что конфликт на территории Украины был во многом спровоцирован действиями Североатлантического альянса из-за расширения на восток. В материале отмечалось, что НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с ним против России.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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