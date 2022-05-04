Тамбовская область купит 1 тыс. га земли у завода «Электроприбор»

Тамбовская область планирует выкупить у АО «Тамбовский завод «Электроприбор» четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения. Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В пояснительной записке к документу говорится, что «Электроприбор» поставил в известность комитет по управлению имуществом о своих планах продать сельхозугодия в Знаменском районе. У региона при этом есть преимущественное право на покупку.

Общая площадь участков составляет 1098 га. Стоимость — порядка 16,7 млн рублей, или более 15 тыс. рублей за 1 га. Это значительно ниже средней цены продажи земель сельхозназначения. Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», все участки постоянно обрабатываются, имеют инвестиционную привлекательность.

Региональный комитет по управлению имуществом проанализировал, что при продаже земли на торгах доход бюджета составит порядка 44 млн рублей, а от сдачи участков в аренду область получит 3,3 млн рублей в год.