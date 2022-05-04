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Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич

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В Минске в возрасте 87 лет умер первый председатель Верховного совета Белоруссии, избранный на эту должность после августовского путча 1991 года, Станислав Шушкевич. Об этом 4 мая сообщила супруга Шушкевича Ирина.

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«Он ушел из жизни 3 мая в 23:35, поднялось давление», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам жены белорусского политика, к его смерти привели последствия перенесенного коронавируса. Весной Шушкевич дважды попадал в реанимацию, заразившись COVID-19 даже несмотря на то, что его контакты были сведены к минимуму. Последний раз он лежал в больнице в конце апреля.

Дата и место прощания с политиком пока не определены, об этом семья сообщит позднее.

Шушкевича хорошо помнят, как одного из участников Беловежских соглашений в 1991 году. Документ был подписан в Беловежской Пуще тогдашними лидерами трех стран — наряду с президентом России Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кравчуком — и ознаменовал создание Содружества Независимых Государств (СНГ), констатировав прекращение существования СССР.

Политическую карьеру Шушкевич начал в 1989 году. Тогда он был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР, где одержал победу на выборах.

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