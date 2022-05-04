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Проезд по плотине Камской ГЭС ограничат в Перми до конца лета

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В Перми с 14 мая будет введено ограничение движения по плотине Камской ГЭС. На объекте будет проведен капитальный ремонт дороги.

По данным городской администрации, ширину проезжей части подрядчик сузит до одной полосы. Для поочередного пропуска транспорта будет установлен светофор, уточняет ИА «Ура.ру». Капремонт дороги продлится до 31 августа.

Дорогу по плотине включили в перечень важных объектов, которые необходимо подготовить к 300-летию Перми. Также в список вошли аэропорт, железнодорожные вокзалы, Камский причал, а также улицы, создающие транспортный каркас города.

В Казани во время дорожного ремонта на улице Миславского был найден подвал старого дома, в котором с 1924 по 1931 год жила поэтесса Вероника Тушнова. Здание было снесено в начале 2000-х годов.

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