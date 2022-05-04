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Аналитик оценила последствия отключения ЕК двух российских банков от SWIFT

Аналитик Веретенникова оценила последствия отключения ЕК двух российских банков от SWIFT
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Возможное отключение Еврокомиссией от SWIFT Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка, а также включение Сбербанка в шестой пакет антироссийских санкций в моменте может привести к сбоям в международных расчетах, но компании займутся поиском альтернативных банков для открытия счетов и проведения платежей. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в среду, 4 мая.

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О том, что ЕК собирается отключить от международной платежной системы SWIFT Россельхозбанк и МКБ, а также включить Сбербанк в шестой пакет санкций против РФ, писала накануне газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

Веретенникова отметила, что в предполагаемом санкционном списке отсутствует Газпромбанк, который проводит большую часть платежей за российские энергоресурсы. Она назвала это вполне логичным, так как Еврокомиссия оставляет возможность для расчетов за российские нефть и газ и не хочет оставить ЕС отрезанным от этих поставок.

Однако в этом списке присутствует крупнейший российский банк — Сбербанк, подчеркнула она. В нем, как и в других банках, которые внесены в список кандидатов на отключение от SWIFT, открыты счета у крупнейших российских корпораций, огромного количества физлиц, через эти кредитные организации проходят расчеты не только за поставки продукции, но и за приобретение сырья, закупки товаров и прочее, добавила она.

«Перенастройка может занять некоторое время и привести к просрочкам платежей и, как следствие, задержкам поставок. Но даже банки, которые находятся не под санкциями и не были отключены ранее от SWIFT, испытывали затруднения в проведении платежей и сталкивались с увеличенными сроками расчетов по причине ужесточенного комплаенса», — рассказала аналитик.

В начале марта ЕС уже отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на планируемый шестой пакет санкций предложила странам Запада отменить самих себя.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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