Хакеры вскрыли схему поставок Швецией вооружения на Украину

Хакеры распространили документы о поставках Швецией вооружения и летальных боеприпасов на Украину, которые Стокгольм хотел сохранить в секрете. Соответствующая публикация появилась 4 мая в Telegram хакерской группы «Берегини».

«В нашем распоряжении оказались документы, которые подтверждают передачу Королевством Швеция наступательного вооружения и боеприпасов. Согласно документам, 24 марта 2022 года риксдаг (шведский парламент) одобрил предоставление Украине оборудования для разминирования и противотанкового оружия общей стоимостью 205 млн шведских крон [около $20 млн]», — говорится в публикации.

Сообщается, что шведская сторона «настойчиво просит» не обнародовать эту информацию, «а именно о боеприпасах 7.62/95 PRJ, в количестве 3 млн штук и 7.62/95 SLPRJ в количестве 470 тыс. штук». Кроме того, в документах говорится о поставке Швецией 5 тыс. одноразовых противотанковых реактивных гранатометов АТ4.

По данным хакерской группы, документы о передаче вооружения подписаны послом Украины в Швеции Андреем Плахотнюком, отправлены в Киев заместителю министра иностранных дел Украины, а копия — в офис президента.

Ранее в феврале хакерская группа обнародовала информацию о том, что страны НАТО поставляют на Украину не только оборонительное оружие. В сметах на вооружение со стороны США, Великобритании и других стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. Согласно документам, поставки идут с 2014 года, и объемы ввозимого оружия наращиваются, вооружение и военное имущество уже поставлено на сумму более $700 млн. Помимо этого отмечается, что на вооружение украинской армии поступили шведские противоракетные комплексы Next-Generation Light Anti Tank Weapon (NLAW), предназначенные для уничтожения полевых укреплений и борьбы с бронетехникой в ближнем бою, стоимость одного комплекса составляет более 14 тыс. фунтов стерлингов. Согласно одному из документов, общая стоимость поставок NLAW составила 28,5 млн фунтов стерлингов.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран приземлились на Украине за первые полтора месяца 2022 года. 27 апреля она отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках. 28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

Помимо этого Швеция и Финляндия уже не первый месяц обсуждают вступление в НАТО. Так, 16 марта шведский парламент направил обращение к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в НАТО, однако окончательного решения по данному вопросу так и не принято. В ответ на обсуждения данного вопроса в Кремле напомнили, что есть действующее поручение президента РФ Владимира Путина Министерству обороны представить предложения по усилению западного фланга страны на фоне наращивания военного потенциала НАТО у западных границ. 15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что власти этих стран должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности, находящейся в кризисном состоянии

В мае же появилась информация о начале учений Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22) на территории Польши, в которых примут участие военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Польские солдаты в свою очередь примут участие в учениях в Литве и Латвии вместе с солдатами из Чехии, а также немецко-голландскими силами. При этом, по информации минобороны Польши, учения организованы Вооруженными силами Америки и направлены на «формирование готовности и взаимодействия между союзниками и партнерами США и НАТО».

Накануне в минобороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает Восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр для своих военных действий. Таким образом ведомство охарактеризовало планы НАТО по проведению крупнейших военных учений DE22.

Сспецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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