Подлодка ЧФ РФ нанесла удар «Калибрами» по целям на Украине

Экипаж подводной лодки Черноморского флота ВС РФ из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины. Об этом сообщили в понедельник, 4 мая, в Минобороны России.

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) сбили украинскую кассетную ракету «Точка-У» посредством авиационных ракет и вывели из строя радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства.

3 мая Минобороны РФ сообщало об уничтожении авиацией 39 военных объектов Украины. Удары были нанесены по двум пунктам управления и 36 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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