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Подлодка ЧФ РФ нанесла удар «Калибрами» по целям на Украине

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Экипаж подводной лодки Черноморского флота ВС РФ из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины. Об этом сообщили в понедельник, 4 мая, в Минобороны России.

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«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) сбили украинскую кассетную ракету «Точка-У» посредством авиационных ракет и вывели из строя радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства.

3 мая Минобороны РФ сообщало об уничтожении авиацией 39 военных объектов Украины. Удары были нанесены по двум пунктам управления и 36 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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