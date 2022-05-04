Два человека погибли в ДТП в Оренбургской области

Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Оренбургской области. Водитель не справился с управлением автомобилем.

Авария произошла на дороге Новосергиевка — Гарлык. По данным Госавтоинспекции, 59-летний водитель ВАЗ-2114 допустил съезд в кювет. От полученных травм автомобилист скончался на месте, его пассажир умер по пути в больницу. Еще два пассажира госпитализированы, сообщает 56orb.ru.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Предполагается проведение технической экспертизы автомобиля.

В ночь на 4 мая в Ростовской области столкнулись ВАЗ-2112 и минивэн Mercedes Benz Viano. По предварительной версии, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, в их числе — дети. В минивэне четыре человека получили травмы.