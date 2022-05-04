Памятник переводчику Любимову откроют под Калугой

В Калужской области установят памятник советскому переводчику художественной литературы, лауреату Госпремии СССР Николаю Любимову. Монумент появится в селе Перемышль.

Главный архитектор Калуги Алексей Комов на своей странице в соцсети напомнил, что в ноябре 2021 года на бывшем здании школы в Перемышле, где учился Любимов, была открыта мемориальная доска. А в июне также в Перемышле появится памятник Любимову.

Скульптура изображает Любимова молодым человеком периода 1930-х годов. На постаменте разместят его цитату: «В том, что я существую на свете, повинен Перемышль».

Открытие памятника запланировано на 11 июня, сообщает газета «Весть».