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Все лесные пожары ликвидировали в Хабаровском крае

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На территории Хабаровского края ликвидированы все лесные пожары. Об этом 4 мая сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

В праздничные дни спасатели потушили семь природных пожаров. Очаги действовали в Амурском, Нанайском районах и районе имени Лазо, пишет Transsibinfo.com.

«Последние очаги были ликвидированы вчера, 3 мая. Все возгорания произошли недалеко от населенных пунктов, что указывает на то, что их причиной стал человеческий фактор», — рассказал и.о. начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Максим Таранов.

По его словам, один из пожаров возник в 13 км от села Голубичное, второй — в 6 км от села Маяк. Третий очаг действовал в 8 км от села Георгиевка.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 12 районах региона, уточняет ИА AmurMedia. Особый противопожарный режим введен в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском и Хабаровском районах, а также в районе имели Лазо.

С начала пожароопасного сезона в крае зафиксировано 83 лесных пожара. Их общая площадь составила 18 тыс. га. В прошлом году за это время было отмечено 146 пожаров на общей площади более 57 тыс. га.

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