В ЕС задумались о предоставлении дополнительной военной помощи Молдавии

Глава Европейского совета Шарль Мишель в среду, 4 мая, в ходе пресс-конференции сообщил о рассмотрении Евросоюзом (ЕС) возможности предоставить дополнительную военную помощь Молдавии. Также страны — члены организации призывают не допускать эскалации в непризнанном Приднестровье.

«Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдавии. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье», — заявил Мишель во время конференции в Кишиневе, проводимой в рамках визита.

Он также подчеркнул, что ЕС уже принял ряд решений по «предоставлению логистических возможностей и возможностей в сфере кибербезопасности». Президент Молдавии Майя Санду обратила внимание на то, что пока не считает эскалацию конфликта в Приднестровской Молдавской Республике неизбежной.

Накануне, 3 мая, в Приднестровье подтвердили предотвращение попытки теракта, организованного при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника. Дрон диаметром 1,5 м собран из различных комплектующих. При этом к беспилотнику были прикреплены пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс, в котором находилось 2 кг пластита.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва. А 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств.

Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.