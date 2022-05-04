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Ребенок пострадал в ДТП с трактором в Якутии

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В Таттинском районе Якутии в результате опрокидывания трактора пострадал его 11-летний пассажир. Об этом сообщает республиканское УГИБДД.

Авария произошла поздно вечером 2 мая на дороге в сторону села Чымнайи. По предварительным данным, 30-летний водитель трактора МТЗ-81.1 не справился с управлением. Машина опрокинулась на левый бок по ходу движения, уточняет ИА SakhaNews.

В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир спецтехники. Мальчик получил различные ушибы и был госпитализирован.

Установлено, что тракторист не имеет водительских прав, однако в нарушении ПДД замечен не был. Сам трактор на учете в ГИБДД также не состоял. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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