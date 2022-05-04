Подвал дома поэтессы Тушновой нашли во время ремонта дороги в Казани

В Казани во время дорожных работ на улице Миславского нашли подвал старого дома, в котором с 1924 по 1931 год жила поэтесса Вероника Тушнова.

Двор дома тесно соприкасался с территорией старого цирка, и утром юная поэтесса просыпалась от львиного рыка, пишет автор поста в городском паблике, на который ссылается Inkazan.ru.

Агентство поясняет, что этот дом до революции принадлежал купцу Постникову, во времена СССР в нем был хлебный магазин, но в начале 2000-х годов его снесли.

Тушнова родилась в Казани, окончила здесь школу, а в 1931 году переехала в Ленинград.