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Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

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Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро после возобновления торгов на Московской бирже в среду, 4 мая.

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По данным на 10:00 мск, американская валюта торговалась на уровне 68,63 рубля. Таким образом, курс доллара впервые с июня 2020 года упал ниже 69 рублей.

Стоимость евро снизилась до 72 рублей. Впервые с марта 2020 года на Мосбирже он стоит менее 73 рублей.

29 апреля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган предположил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар.

25 апреля Центробанк РФ сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. По его словам, у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.

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