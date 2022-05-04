Метеоролог рассказала о погоде в Москве до конца недели

Всю рабочую неделю в столичном регионе будет сохраняться прохладная погода. Об этом в среду, 4 мая, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Самым холодным днем будет 5 мая — переменная облачность, без осадков, минимальная температура воздуха ночью составит 0–2 градуса тепла, местами до –1 градуса, по области также возможны отрицательные значения, днем — 8–10 градусов», — уточнила специалист.

По ее словам, в пятницу существенных осадков не ожидается, ночью температура воздуха будет такой же, как и в четверг, а в дневные часы — 9–12 градусов тепла.

В последующие дни осадки также не прогнозируются, а ночная температура будет положительной. В выходные в дневное время столбики термометров будут достигать 10–15 градусов тепла.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о потеплении в Москве 6 мая, когда температура воздуха достигнет отметки плюс 13–18 градусов. При этом, по его словам, в выходные температура воздуха не будет стабильной. В субботу вернется облачная погода с прояснениями и незначительными осадками, и значение термометра будет колебаться в пределах 13–14 градусов. В воскресенье, 8 мая, поднимется до 18 градусов.