Экономист связал падение курсов доллара и евро со спекуляциями между праздниками

Падение курса доллара США на открытии торгов на Мосбирже в среду, 4 мая, ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года связано со спекулятивными движениями на «тонком» рынке между праздниками. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Мы наблюдали падение ниже 69 рублей, но спустя 20 минут [курс доллара был] уже выше 70 рублей», — сказал он.

Ранее в этот день в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года, евро — до 72 рублей впервые с февраля того же года. Однако к 11:19 мск доллар подорожал до 70,35 рубля, евро — до 73,76 рубля.

Домащенко отметил, что те потоки валютной выручки, которые периодически выплескиваются на рынок, не встречают адекватного спроса, поэтому курс продавливается ниже.

«После продажи очередной партии пытаются активизироваться покупатели, и курс отгоняется выше», — добавил он.

По словам экономиста, Банк России не озвучивает свои приоритеты относительно курса рубля, поэтому спекулятивные игроки чувствуют себя в безопасности и способны влиять на его движение в широких пределах.

29 апреля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган допустил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар.

25 апреля регулятор сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.