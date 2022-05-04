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Экономист связал падение курсов доллара и евро со спекуляциями между праздниками

Экономист Домащенко связал падение курсов доллара и евро со спекуляциями между праздниками
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Падение курса доллара США на открытии торгов на Мосбирже в среду, 4 мая, ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года связано со спекулятивными движениями на «тонком» рынке между праздниками. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

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«Мы наблюдали падение ниже 69 рублей, но спустя 20 минут [курс доллара был] уже выше 70 рублей», — сказал он.

Ранее в этот день в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года, евро — до 72 рублей впервые с февраля того же года. Однако к 11:19 мск доллар подорожал до 70,35 рубля, евро — до 73,76 рубля.

Домащенко отметил, что те потоки валютной выручки, которые периодически выплескиваются на рынок, не встречают адекватного спроса, поэтому курс продавливается ниже.

«После продажи очередной партии пытаются активизироваться покупатели, и курс отгоняется выше», — добавил он.

По словам экономиста, Банк России не озвучивает свои приоритеты относительно курса рубля, поэтому спекулятивные игроки чувствуют себя в безопасности и способны влиять на его движение в широких пределах.

29 апреля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган допустил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар.

25 апреля регулятор сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

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