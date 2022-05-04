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В Совфеде спрогнозировали закупку ЕС нефти из России через третьи страны

Глава Совфеда Джабаров считает, что ЕС будет закупать российскую нефть через третьи страны в случае введения эмбарго на ее импорт
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Европа в случае отказа от импорта нефти из России будет закупать ее через третьи страны по более высокой цене. Об этом в среду, 4 мая, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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«Мне кажется, что они немножко сошли с ума. Они говорят: не будем покупать у нас нефть. Ну и не покупайте, мы же вам ее не впихиваем. Вы же ее все равно будете покупать, только через третьи страны. Нашу же нефть, только дороже», — цитирует его «РИА Новости».

Джабаров назвал политику ЕС бессмысленной, отметив, что они почувствуют последствия этих решений после того, как население стран ЕС возмутится возросшими ценами на продукты и ростом топлива на АЗС.

«Долго спекулировать на теме России у них не получится. Избиратели спросят с них, почему не поставляются товары, которые дешевле», — заключил он.

Ранее в этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета санкций ЕС предложит запретить импорт российской нефти.

23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер высказал мнение, что остановка импорта российских энергоресурсов может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза. Он также добавил, что запасов углеводородов в Словакии для частных потребителей в случае остановки поставок хватит всего на год. Так, уже известно, что Болгария и Чехия намерены выйти из эмбарго на импорт нефти из России в случае его принятия в ЕС.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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