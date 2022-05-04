Жители Медвежьегорска заметили медведя на окраине города

Жители Медвежьегорска в Карелии повстречали медведя. Инцидент произошел в 2 км от районного центра. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов.

ИА «Карелinform» уточняет, что в республике открыт сезон охоты на медведей. Он начался 25 апреля и продлится до 31 мая. Для охоты необходимо использовать особые разрешенные способы — из специальных естественных и искусственных укрытий и со скрытного подхода, за исключением использования охотничьих собак.

10 апреля сообщалось, что житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя. 33-летний мужчина с тремя друзьями выехал на микроавтобусе на природу 9 апреля. Автомобиль застрял на дороге, и погибший мужчина решил в одиночку пойти за подмогой. На следующий день его тело со следами нападения медведя было найдено местными волонтерами.