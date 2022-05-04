Первый руководитель независимой Белоруссии Шушкевич скончался в Минске

В Минске в ночь на 4 мая скончался председатель Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 год Станислав Шушкевич. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в апреле 2022 года состояние политика резко ухудшилось из-за осложнений после перенесенной им коронавирусной инфекции, сообщило «Еврорадио» со ссылкой на супругу Ирину.

Политическую карьеру он начал в 1989 году. Тогда Шушкевич был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР, где и одержал победу на выборах. В 1991 году как председатель Верховного совета Белоруссии он подписал Беловежские соглашения, констатировавшие распад СССР.

В 1994 году Шушкевич участвовал в президентских выборах, однако во второй тур не вышел. В 1995 году его снова избрали в Верховный совет Белоруссии. Он возглавлял белорусскую социал-демократическую партию «Грамада», с 2018 года был почетным председателем партии.