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Захарова призвала не ориентироваться на все заявления Киева

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Не нужно ориентироваться на все заявления официальных представителей Киева, потому что они каждый раз меняют свою позицию. Об этом в среду, 4 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Слушать их (заявления представителей Киева. — Ред.) и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем, что сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то недодали», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя перспективы переговоров с Украиной.

По ее словам, исходя из такого поведения представителей Киева, «не нужно ориентироваться на все, что оттуда доносится».

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. Он отметил, что Москва не получила ответа от Киева на свои предложения.

20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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