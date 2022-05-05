В последние недели курс доллара постоянно падает. Так, 4 мая он опустился уже ниже 68 руб./$, следует из данных Московской биржи. Это минимальный уровень с марта 2020 года. Так как тенденция на укрепление национальной валюты продолжается с конца марта, россияне ждут, что и товары начнут дешеветь.

Но на самом деле объективных причин для снижения цен в стране пока нет. Да, рубль постепенно возвращает свои позиции, которые потерял с конца февраля 2022 года. Однако стоит понимать, что это укрепление скорее носит нерыночный характер и обусловлено теми ограничениям, которые власти предпринимают в последние два месяца. То есть, нынешний курс рубля приходит «в норму», но определяется скорее искусственно, нежели под влиянием реальной рыночной ситуации. Свой вклад в укрепление вносят и апрельский период налоговых выплат, когда компании-экспортеры продают валютную выручку, чтобы оплатить рублевые налоги. Именно поэтому ждать, что цены на товары будут снижаться из-за стабилизации курса рубля, безосновательно.

Играют свою роль в повышении цен и другие немаловажные факторы. Высокий уровень неопределенности: сейчас крайне сложно предположить, что будет происходить с логистическими и производственными цепочками, санкциями, возможностями расчетов и так далее. А значит, приходится действовать, имея ограниченный горизонт для планирования. В этих условиях компании, с одной стороны, хотят хоть что-то заработать, пока есть возможность, в том числе через дополнительные наценки. С другой стороны, они уже вынуждены были начать закупаться по новым ценам, закладывая свои издержки в итоговую цену для покупателя.

Влияет на ситуации и изменение привычных цепочек поставок, они рвутся. Уход основных контейнерных перевозчиков вкупе с европейскими санкциями осложняет доставку грузов в Россию. При этом для производства даже ряда продуктов питания требуются импортные составляющие: например, оболочки для различных видов колбас, которые производят только в Европе. Это осложняет жизнь мясоперерабатывающим заводам в РФ. Плюс российскому бизнесу приходится искать новых поставщиков, комплектующие, маршруты, привлекать другие виды транспорта, перестраивать свои внутренние процессы, линии, продуктовые линейки. Всё это, естественно, требует времени и ресурсов. А платит в конечном счете потребитель.

На происходящее оказывает давление и ожидание того, что на каком-то этапе некоторых товаров может просто не хватить — к примеру, автомобилей, техники, люкса и даже продукции повседневного спроса. Это может произойти или уже происходит из-за ухода иностранных компаний, ограничений поставок или невозможности привезти товар традиционным маршрутом. Весь комплекс факторов провоцирует повышение цен и их удержание цен до момента большей определенности.

Конечно, следует учитывать и другой тренд — глобальный общемировой рост цен. Стоимость металлов, нефти, газа, удобрений увеличивается во всем мире. А значит, курс рубля минимально влияет на итоговую цену на полке магазина. Тот же мировой Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в марте вырос на 12,6% в сравнении с февралем. То есть показатель достиг самого высокого уровня за все время существования индекса — с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо, а также значительным ростом стоимости сахара и молочной продукции.

Хотя в общем небольшие откаты стоимости вниз на некоторые товары возможны. Но это только в тех группах, где были сразу выставлены завышенные или заградительные цены из-за ажиотажного спроса. Например, на часть бытовой техники или на сезонные товары, которые необходимо распродать в определенный период. В остальном ждать снижения цен не стоит.

Однако, на мой взгляд, ключевой вопрос сейчас на самом деле не в том, подорожают товары или подешевеют, а в том, изменятся ли при этом пропорционально доходы россиян. Пока покупательная способность только падает. И жителям страны придется довольно серьезно инвестировать в себя, чтобы повысить свою ценность на рынке труда, чтобы зарабатывать хотя бы на том же уровне, что и до кризиса.

Автор — эксперт московского отделения «Опоры России», генеральный директор FinHelp

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