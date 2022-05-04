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Военнопленный ВСУ сообщил о хорошем отношении со стороны ВС России

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Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 4 мая, рассказал о хорошем отношении со стороны российских солдат.

«Я лежал контуженный. <…> Глаза открыл, уже темно, дождь шел. Рассказать ничего не могу, потому что у меня такое состояние, как будто у меня одна голова разделена на две и все. Потом слышу голоса, я хотел кричать, это все-таки получилось. Ребята меня вытащили», — заявил украинский военный.

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По его словам, российские солдаты дали ему куртку, воды и чаю. Также военнослужащего обеспечили чистой одеждой.

«На меня никто ни разу не сказал, никаким паскудным словом не обозвал. Все относились по-человечески», — заявил военнопленный.

20 апреля члены экипажа сбитого украинского вертолета Ми-8 Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, оказавшиеся в российской больнице, обратились к бывшим сослуживцам. Они призвали их уважительно относиться к попавшим в плен на Украине российским солдатам.

19 апреля удивление человечному отношению в плену выразил матрос 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Андриенко. Он также поблагодарил российских врачей за помощь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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