Прямой эфир
Мир
На окраине Луганска сработала ПВО
Общество
Синоптик рассказал о возвращении тепла в Москве к 6 мая
Мир
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Мир
Нефтебаза загорелась после обстрела Макеевки в ДНР
Мир
Власти Шри-Ланки намерены признать платежную систему «Мир» в 2022 году
Мир
На Украине выступили против нахождения южных регионов в составе страны
Экономика
Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Мир
Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич
Мир
Глава ЕК анонсировала масштабный пакет помощи «для будущего Украины в ЕС»
Мир
ВС РФ сбили четыре снаряда РСЗО «Смерч» на Украине
Мир
Минобороны Японии выразило протест из-за ракетного пуска КНДР

Названы самые востребованные сервисы проекта «Малый бизнес Москвы»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стал известен топ-5 самых популярных у предпринимателей сервисов проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). В него вошли онлайн-навигатор по мерам поддержки, законодательный дайджест и помощь в подготовке декларации по упрощенной системе налогообложения. Все эти бесплатные инструменты представлены на портале mbm.mos.ru.

«С января по апрель 2022 года сервисами портала воспользовались почти 45 тыс. раз — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего здесь доступно свыше 20 онлайн-услуг, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Чаще всего на портале mbm.mos.ru предприниматели проверяли контрагентов. С помощью этой услуги можно оценить благонадежность потенциального партнера перед заключением контракта и узнать, существуют ли какие-либо риски при работе с конкретной организацией. Сервис позволяет избежать сотрудничества с компаниями-мошенниками.

Второе место в рейтинге занял сервис «Законодательный бизнес-дайджест», в котором отражены последние изменения в законодательстве и новые меры поддержки для предпринимателей.

В тройку лидеров также попала услуга по проверке законности вывески. С ее помощью можно узнать, нет ли нарушений при установке вывески по конкретному адресу и в какие сроки их нужно устранить, чтобы избежать штрафов и демонтажа.

Четвертым по популярности стал сервис «Интерактивный помощник». Он анализирует сведения о компании и проверяет, соответствует ли организация основным критериям для получения грантов, а затем показывает список подходящих мер городской поддержки. Помимо этого «Интерактивный помощник» расскажет о видах помощи для самозанятых.

В пятерку самых востребованных онлайн-продуктов также вошел сервис, помогающий подготовить декларацию по упрощенной системе налогообложения.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022