Названы самые востребованные сервисы проекта «Малый бизнес Москвы»

Стал известен топ-5 самых популярных у предпринимателей сервисов проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). В него вошли онлайн-навигатор по мерам поддержки, законодательный дайджест и помощь в подготовке декларации по упрощенной системе налогообложения. Все эти бесплатные инструменты представлены на портале mbm.mos.ru.

«С января по апрель 2022 года сервисами портала воспользовались почти 45 тыс. раз — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего здесь доступно свыше 20 онлайн-услуг, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Чаще всего на портале mbm.mos.ru предприниматели проверяли контрагентов. С помощью этой услуги можно оценить благонадежность потенциального партнера перед заключением контракта и узнать, существуют ли какие-либо риски при работе с конкретной организацией. Сервис позволяет избежать сотрудничества с компаниями-мошенниками.

Второе место в рейтинге занял сервис «Законодательный бизнес-дайджест», в котором отражены последние изменения в законодательстве и новые меры поддержки для предпринимателей.

В тройку лидеров также попала услуга по проверке законности вывески. С ее помощью можно узнать, нет ли нарушений при установке вывески по конкретному адресу и в какие сроки их нужно устранить, чтобы избежать штрафов и демонтажа.

Четвертым по популярности стал сервис «Интерактивный помощник». Он анализирует сведения о компании и проверяет, соответствует ли организация основным критериям для получения грантов, а затем показывает список подходящих мер городской поддержки. Помимо этого «Интерактивный помощник» расскажет о видах помощи для самозанятых.

В пятерку самых востребованных онлайн-продуктов также вошел сервис, помогающий подготовить декларацию по упрощенной системе налогообложения.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.