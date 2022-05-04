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ЦРУ распространило инструкции на русском языке для установления связи с разведкой США

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Специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки (США) выложили 3 мая в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) инструкцию для засекреченной и безопасной связи с ними российских граждан. Данными поделилась газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя ведомства.

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«ЦРУ предоставляет русскоязычные инструкции о том, как те, кто чувствует себя вынужденными несправедливой (специальной военной операцией) российского правительства, могут безопасно связаться с нами. Наша глобальная миссия требует, чтобы люди могли безопасно связаться с ЦРУ из любой точки мира», — говорится в Instagram разведывательного ведомства.

Так, для обеспечения защищенности необходимо использовать VPN или браузер Tor. Для этого ЦРУ предоставили специально созданное зеркало. Браузер при общении нужно открывать инкогнито, очищая при этом его историю. Кроме того, пользователи должны будут указать свою страну, имя, должность и способ связи.

«Это сигнал о том, что они [ЦРУ] перегружены людьми, пытающимися связаться с американской разведкой небезопасными способами. В наше время, я думаю, уместно предложить средства для первоначального контакта, которые безопаснее, чем заходить в посольство или подходить к американцу на улице», — объяснил нынешнее положение дел бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайер для WP.

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