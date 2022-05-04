Село сгорело во время природного пожара в Алтайском крае

В Смоленском районе Алтайского края выгорело село Песчаное. Огонь уничтожил дома, поля и лесополосы.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на очевидцев, огонь уничтожил почти все дома. Большинство были пустыми. Всего сгорело 11 строений.

О пострадавших информации нет. Также неизвестно, что стало причиной случившегося. Сельчане не исключают, что вспыхнул бурьян, которым заросла вся деревня.

Ранее сообщалось, что в результате природного пожара в деревне Моревское Варгашинского района Курганской области в одном из жилых домов погибла женщина. 28 апреля в Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС.