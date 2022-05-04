Евросоюз предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Евросоюз (ЕС) предлагает ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 4 мая пишет агентство AFP в Twitter со ссылкой на документ.

«Согласно документу, с которым France-Presse ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное предложение вносится в рамках шестого пакета мер.

24 апреля портал 15min.lt сообщил, что власти Литвы направили ЕС предложение внести в санкционный список патриарха Кирилла. По мнению главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Русская православная церковь является одной из важных «опор кремлевского режима» и поддерживает действия Москвы.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что данное предложение является абсурдным.

Вместе с тем 4 мая Европейская комиссия готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против РФ. ЕС предложит запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».