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Более 1,5 тыс. пожаров произошло за три недели в Новосибирской области

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В Новосибирской области резко увеличилось количество лесных пожаров. За три недели зарегистрировано 1636 возгораний, из них 80% — горение мусора и сухой растительности. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

По данным спасательной службы, особенно тревожной обстановка была 29, 30 апреля и 1 мая. В эти дни огонь угрожал 35 садовым обществам. Сгорело 17 дачных построек. Уголовные дела возбуждены после пожаров в Доволенском, Болотнинском и Коченевском районах.

Количество лесных пожаров увеличилось в 4 раза. Возгорания зафиксированы в Куйбышевском, Коченевском, Венгеровском и Северном районах. В данный момент в области зарегистрировано пять действующих лесных пожаров на территории около 17 га.

По словам Орлова, из-за пала сухой травы в дачных поселках сгорело 15 домов, из них шесть — жилых.

VN.ru пишет, что накануне майских праздников региональные власти выпустили обращение к жителям области из-за пожаров. В нем был призыв к гражданам быть предельно осторожными в праздничные дни, не использовать открытый огонь, не сжигать мусор и траву, беречь имущество и свои жизни.

2 мая сообщалось, что в Минусинском районе Красноярского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной пожарной обстановкой в трех населенных пунктах — Знаменка, Лугавское и Тагарское. Лесной пожар действовал на площади 250 га. В Знаменке была объявлена эвакуация населения в пункт временного размещения в селе Селиваниха.

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