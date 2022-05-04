Невролог описал требующую срочного обращения к врачу головную боль

Пульсирующая головная боль свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем и является поводом для срочного обращения к врачу. Об этом рассказал невролог Александр Комаров в понедельник, 4 мая, «Москве 24».

«Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, — это внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Там головная боль пульсирующая», — рассказал специалист.

При этом он подчеркивает, что головная боль, из-за которой теряют сознание и которая сопровождается эписиндромом, является симптомом опухоли мозга.

Специалист считает, что, если не обращать внимание на такие боли, это способно привести к тяжелой инвалидизации либо смерти.

22 апреля невролог Джамиля Юсупова отмечала, что внезапная и громоподобная головная боль, головная боль с изменением сознания, а также головная боль, которая нарастает при физических нагрузках, должны насторожить человека.

Она подчеркнула, что такие состояния требуют консультации специалиста.