Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

Курс рубля резко растет к основным иностранным валютам в начале торгов на Московской бирже: доллар опускался ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года, евро — до 72 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные площадки 4 мая.

Курс доллара расчетами «завтра» к 10:05 мск падает на 1,46 рубля, до 69,50 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до 73,34 рубля.

29 апреля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган допустил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.