Politico: Еврокомиссия рассматривает вопрос об отключении Россельхозбанка и МКБ от SWIFT

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает вопрос об отключении Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ) от международной платежной системы SWIFT. Об этом во вторник, 3 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, данные решения могут быть приняты в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Ограничительные меры, как предполагается, также введут в отношении Сбербанка.

В тот же день издание The Wall Street Journal сообщило, что шестой пакет санкций против РФ, который сейчас разрабатывает Евросоюз, предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев.

Отмечалось, что Венгрии и Словакии, которые больше других стран ЕС зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта нефти из РФ.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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