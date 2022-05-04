Турция возобновила работы на первой в стране нефтяной скважине

Турция начала повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине, открытой в 1936 году. Речь идет о разведочной скважине «Басбирин-1», которая находится недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области. Оно было остановлено 86 лет назад из-за недостаточности запасов.

Агентство «Прайм» со ссылкой на издание Aksam уточняет, что в случае обнаружения в этом районе нефти скважина станет перспективной для разработки.

В данный момент Турция ведет добычу нефти в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Это обеспечивает производство 5% потребляемой в стране нефти. Основные потребности Турция удовлетворяет за счет импорта, в том числе из России, уточняет «Нефть и капитал».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов допустил сокращение добычи нефти в России в 2022 году на 17% из-за отказа европейцев ее покупать. Он отметил, что Минфин не просчитывал возможные последствия для бюджета от этого шага, поскольку пока неизвестно, какие страны решатся на такой шаг, а какие нет.