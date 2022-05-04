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Equinor потеряла более $1 млрд после ухода из России

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Норвежская нефтегазовая группа Equinor за два месяца с момента выхода из совместных предприятий с Россией потеряла $1,08 млрд. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Equinor.

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«Уход из России сильно повлияет на наших сотрудников и приведет к обесцениванию наших активов в стране в этом квартале», — говорит Андерс Опедал, президент и главный исполнительный директор Equinor ASA.

В сообщении компании отмечается, что чистая операционная прибыль компании составила $18,4 млрд за квартал по сравнению с $5,22 млрд за аналогичный период 2021 года.

Как утверждает компания, этому способствовали высокий уровень добычи и оптимизация производства для увеличения поставок газа в Европу. При этом в марте норвежская компания Equinor пообещала увеличить экспорт газа в Европу на $1,4 млрд куб. м в течение 2022 года.

«Мы оптимизировали добычу газа, чтобы обеспечить более высокие объемы, и Hammerfest LNG находится на пути к безопасному запуску 17 мая. Кроме того, постоянная дисциплина капиталовложений и сосредоточенность на затратах позволили нам добиться очень высоких финансовых результатов и движения денежных средств, укрепив баланс», — сказал Опедал.

Equinor — норвежская международная энергетическая компания, основанная в 1972 году по решению норвежского парламента (стортинга) как частная государственная компания. Это второй крупнейший европейский производитель нефти и газа.

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